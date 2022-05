Roma-Feyenoord, effettuato il sorteggio dei biglietti: tifosi informati con una mail

Le operazioni di invio della comunicazione si concluderanno nella giornata di domani

Questa mattina la Roma ha permesso agli abbonati di iscriversi a un concorso per ottenere uno dei 2000 biglietti gratis - 161 dei quali destinati ai presenti alla serata di ottobre a Bodo - messi a disposizione del club dalla UEFA. Tramite un comunicato ufficiale, la società ha fatto sapere di aver effettuato il sorteggio. I fortunati vincitori riceveranno una mail con tutti i dettagli per ottenere il biglietto per la Finale di Conference League a Tirana. Le operazioni di invio della comunicazione si concluderanno nella giornata di domani, 7 maggio. "Complimenti per essere uno dei fortunati vincitori del biglietto per la Finale di Conference League, AS Roma v Feyenoord in programma a Tirana il prossimo 25 maggio alle ore 21" recita la mail recapitata ai fortunati tifosi. Questi ultimi dovranno registrarsi sul portale UEFA e inserire il codice di accesso. In seguito otterranno il biglietto.