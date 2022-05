Roma-Feyenoord, tutti i modi per raggiungere Tirana il 25 maggio

Voli, traghetti o macchina? Tutte le possibilità per raggiungere la capitale albanese

Saranno giorni di tensione per i tifosi romanisti che dovranno aspettare il 25 maggio per godersi la finale di Conference League. La Roma regalerà i biglietti agli abbonati che vinceranno un concorso . Sono 2000 i tagliandi a disposizione e già nelle prime ore della mattina erano 3000 i sostenitori in fila. Il tempo per organizzare la trasferta è poco ma ci sono tanti modi raggiungere Tirana , economici e non. L'aereo è la prima scelta ma i prezzi sono schizzati alle stelle nelle ultime ore. Il volo diretto Roma-Tirana A/R verrebbe 490€. Si può risparmiare facendo uno scalo a Istanbul o ad Atene spendendo 317€. C'è anche la possibilità di arrivare in Albania con il traghetto. Il porto più vicino alla capitale è quello di Durazzo ed è facilmente raggiungibile da Bari spendendo 120€ A/R. Una volta arrivati è possibile affittare un auto.

Il prezzo medio per un giorno per una macchina da 5 posti è di circa 40 euro mentre per un van da 9 posti sale a quasi 100 euro. La distanza è minima, con 30' si raggiunge la città della finale di Conference. L'alternativa è il pullman ma il costo sale a 100€ andata e ritorno. Per i più coraggiosi che vorranno partire da Roma in auto la spesa media tra casello e benzina è di 257€. Il viaggio è molto lungo e poco consigliato: 18 ore e oltre 1500 km. Prezzi più ragionevoli per quanto riguarda gli alberghi. Nella capitale albanese un hotel a 4 stelle ha un costo molto basso: in media 80 euro a notte per una camera doppia a pochi chilometri dal centro. Piazza Skanderbeg è il fulcro della città e dista a soli 15' dall'Arena Nazionale di Tirana (Arena Kombëtare).