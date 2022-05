Tempestilli: “Mourinho ha dimostrato di essere l’allenatore che conoscevamo”

L'ex difensore giallorosso ha parlato della vittoria contro il Leicester: "La Roma si è meritata questa finale, adesso speriamo di vincerla"

Antonio Tempestilli, ex difensore giallorosso, ha parlato ai microfoni di Adnkronos della partita di ieri sera vinta della Roma contro il Leicester in Conference League che ha spedito i ragazzi di José Mourinho in finale a Tirana. Di seguito riportiamo le sue parole: "Se serviva Mourinho per far tornare la Roma in una finale di Coppa? Sicuramente è stata una componente importate, ha dimostrato di essere l'allenatore che si sapeva e che conoscevamo, poi durante il percorso serve anche un pizzico di fortuna per raggiungere certi traguardi. Al di là di questo, la Roma si è meritata questa finale, adesso speriamo di vincerla. Dovrà fare uno sforzo finale per poter chiudere al meglio una competizione bella e importante.