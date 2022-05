Villar e Borja Mayoral fanno i complimenti alla Roma: “Incredibile”

Entrambi i giocatori si sono congratulati con la squadra per aver raggiunto il traguardo della finale di Conference League

Gonzalo Villar e Borja Mayoral hanno fatto i complimenti alla Roma per la qualificazione alla finalissima di Conference League che si disputerà a Tirana, in Albania. Entrambi i giocatori ora si trovano al Getafe, con il centrocampista spagnolo che però è ancora di proprietà della Roma e sul proprio profilo Twitter ufficiale ha fatto un post decisamente malinconico: "Incredibile, complimenti". Il tutto con l'aggiunta di un cuore spezzato che evidenzia tutta la sua nostalgia verso i giallorossi. Anche l'attaccante spagnolo (di proprietà del Real Madrid) si è congratulato con i suoi ex compagni con cui ha passato un anno e mezzo, attraverso una storia Instagram: "Complimenti".