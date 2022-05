Onorato: “Abbiamo intenzione di organizzare maxi-schermo per finale della Roma”

L'assessore al Turismo Grandi Eventi e Sport: "In giornata sentiremo il prefetto e sceglieremo il luogo migliore"

L'assessore al Turismo Grandi Eventi e Sport della giunta Gualtieri, Alessandro Onorato, ha parlato in occasione dell'inaugurazione del Roma Travel Show 2022 al Palazzo dei Congressi dell'EUR della volontà di installare dei maxi-schermi in occasione della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Di seguito riportiamo le sue parole: "Con il sindaco Gualtieri abbiamo intenzione di organizzare un maxi-schermo per la finale tra Roma e Feyenoord. In giornata sentiremo prefetto e sceglieremo il luogo migliore". Tra i luoghi più gettonati ci sarebbero il Circo Massimo, Piazza del Popolo, ma anche la possibilità di aprire lo stadio Olimpico per organizzare un evento ad-hoc per i tifosi giallorossi.