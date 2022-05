Roma-Feyenoord, oltre 3000 persone in coda per provare a vincere il biglietto

E' partita la corsa al tagliando per la finale. Sono già tantissimi i sostenitori giallorossi collegati sul sito per partecipare al concorso

Il 25 maggio la Roma si giocherà la Conference League in finale contro il Feyenoord a Tirana. Considerando la limitata disponibilità di biglietti, il club ha deciso di assegnare i codici tramite registrazione al concorso che darà diritto ai fortunati vincitori di ricevere un codice e un link utile per ottenere il biglietto gratuito. C'è tempo fino alle 13 di oggi per partecipare. Dopo pochi minuti sono già oltre 3000 gli abbonati collegati sul sito e i tagliandi gratuiti saranno circa 2000 più 100 per i disabili e altri gestiti dalla società. Inoltre il club ha deciso di ricompensare i 166 abbonati presenti alla partita del 21/10/2021 nel settore ospiti del Aspmyra Stadion. Per questi tifosi, il club garantirà il biglietto. L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita, forniti dal Bodo/Glimt. Pertanto, il codice univoco sarà inviato entro il 7 maggio all’indirizzo email utilizzato per l’acquisto del biglietto sul portale di biglietteria del Bodo.