Roma, dalle lacrime alla “caduta inglese”: la stampa estera celebra Mourinho

Dall'Inghilterra al Portogallo, tutti parlano della vittoria dei giallorossi

Elogi, critiche agli inglesi e la riscoperta di Josè Mourinho. Anche la stampa estera oggi ha commentato il successo della Roma che supera il Leicester 1-0 all'Olimpico e conquista la finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord. La stampa inglese non va leggera sul ko del Leicester lodando l'ennesima finale conquistata da Josè Mourinho. Sulle prime pagine dei giornali britannici si parla della notte europea che ha visto trionfare la Roma contro "Caduta inglese" titola il Mirror facendo riferimento anche all'eliminazione del West Ham in Europa League dopo quella del City col Real Madrid. Il famoso quotidiano parla anche delle lacrime del mister portghese. Il The Guardian elogia infatti la gara dei giallorossi con il classico "Italian job". Anche in Portogallo si parla di Mourinho, A Bola celebra il trionfo dello Special One di ieri sera con pagine e commenti anche di suoi ex giocatori. Pure in Olanda ovviamente si parla della Roma vista la finale del Feyenoord e c'è chi invoca la vendetta dopo l'eliminazione in Europa League del 2015.