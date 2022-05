Mourinho, ‘Final Destination’: è nella storia delle coppe europee 

La Roma vola a Tirana e torna a giocarsi una competizione Uefa dopo 31 anni dall’ultima volta

Un uomo piange solo per amore cantava Little Tony nel 1968 a Sanremo. Mourinho non è romanista dalla nascita ma sicuramente si è innamorato di questa squadra e di questa piazza. Lo Special One nonostante abbia vinto tutto in carriera ieri sera si è emozionato al fischio finale: “Sono commosso, non quasi. Vincere è sempre vincere. Per una squadra che non vince mai, non arriva in finale, tifosi straordinari... Sto in un momento della mia carriera che non lo faccio per me, ma per i miei giocatori, per i miei proprietari, per i tifosi, per la gente romanista. Sono emozionato non per me ma per l'emozione degli altri". Pochi giorni fa il mister ha festeggiato l’anniversario con la Roma anche se lui in conferenza stampa ha fatto finta di non ricordarlo. L’arrivo del tecnico ha rappresentato una svolta per il club che dopo 31 anni torna a giocarsi una finale europea e dopo 14 ha la possibilità di portare a Trigoria un trofeo.