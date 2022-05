Roma, The Friedkin Group: “Congratulazioni per l’emozionante vittoria”

Il gruppo si è congratulato con i giallorossi per aver conquistato ieri la qualificazione in finale dopo la vittoria contro il Leicester

Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, The Friedkin Group si è congratulato con la Roma dopo la vittoria di ieri sera contro il Leicester che gli ha permesso di qualificarsi per la finale di Conference League contro il Feyenoord che si disputerà a Tirana. Di seguito riportiamo la didascalia del post: "I giallorossi sono diretti al Tirana! Congratulazioni alla Roma per l'emozionante vittoria per essere passata in finale della competizione inaugurale di Europa Conference League". Friedkin soddisfatti, dunque, con i ragazzi di José Mourinho che non vedono l'ora di affrontare il club olandese il prossimo 25 maggio con la speranza di alzare il trofeo al cielo.