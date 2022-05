Eto’o: “In finale Mourinho non arriva lì e perde… sono sicuro, vincerà”

L'ex attaccante dell'Inter ha parlato della sfida per alzare la coppa tra Roma e Feyenoord di Conference League raggiunta dal tecnico portoghese: "Se gli faccio i complimenti ora mi ammazza"

Samuel Eto'o, ex attaccante dell'Inter con cui ha vinto il Triplete nel 2010 con José Mourinho, ha fatto i complimenti allo Special One per la finale di Conference League raggiunta ieri sera dopo la vittoria contro il Leicester. Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione dell’Integration Heroes Match del 23 maggio a San Siro: "Mourinho si merita i complimenti dopo la finale raggiunta? Se glieli faccio adesso si arrabbia tantissimo. Conoscendo lo Special One, mi ammazza se gli scrivo ora. Nella sua testa sta pensando solo alle strategie e come vincere. Preferisco aspettare che vinca e poi gli scrivo, José non arriva lì e perde… sono sicuro, vincerà".