Mourinho e Ranieri: le lacrime degli eroi in una notte che ci meritavamo

I forti piangono, anche se sua immensità Dino Viola una volta ha detto il contrario. Lo fanno poco, e quando magari nemmeno te lo aspetti. Lo fanno sinceramente

Sant’Agostino diceva che le lacrime sono il sangue dell'anima. Ma non si sanguina solo per dolore. A volte la gioia è talmente forte, l’emozione è talmente dirompente che quel sangue messo sul campo per tutta la settimana non fa male. Josè Mourinho, un uomo di 59 anni che ha vinto 25 titoli, allenato campioni, combattuto battaglie sportive epiche, ha pianto di gioia. Non lo ha fatto quando ha alzato le Champions o quando ha vinto l’ennesima Premier. Lo ha fatto a Roma, vicino a una tribuna che lo guardava estasiata. In un 5 maggio che ribalta il concetto Napoleonico di disfatta. In una semifinale di Conference. All’Olimpico, e che Olimpico. Ricordate quando si parlava di stadio da 40 mila posti perché tanto ormai la gente se la vedeva in tv? Anzi non ricordatelo. Conservate negli occhi quanto visto e sentito ieri.