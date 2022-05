Conference League, gaffe della UEFA: indicata come finale Leicester-Feyenoord

Sul sito dell'organo calcistico è stata aperta la possibilità di vincere due biglietti gratis, ma sul banner sono stati indicati erroneamente come avversari degli olandesi le Foxes

Con la vittoria maturata all'Olimpico, la Roma si è guadagnata un posto nella prima finale della storia di Conference League. Ma non tutti sono d'accordo. Secondo la UEFA, infatti, la finale sarà Leicester-Feyenoord. Sul sito dell'organo calcistico è stata aperta la possibilità di vincere due biglietti gratis, ma sul banner sono stati indicati erroneamente come avversari degli olandesi le Foxes di Brendan Rodgers cadute nella semifinale di ritorno per 1-0 grazie al colpo di testa di Abraham. Niente panico, dunque, perché saranno i giallorossi a giocarsi la possibilità di giocarsi il trofeo il 25 maggio a Tirana e nessuno potrà mettersi di traverso.