Roma: la gioia della Sensi, l’emozione di Totti e Ranieri. Pallotta in silenzio

“Un trofeo ha solo un peso: quello della differenza tra chi partecipa e chi vince", le parole di Rosella. Da Pallotta invece nessun commento

Le lacrime di Ranieri, l’emozione di Totti e Boniek, il giro di campo di Perrotta e l’ovazione dell’Olimpico. E’ stata una notte magica anche per la Roma di ieri, quella che vinceva e faceva esultare. Nel post partita della semifinale vinta col Leicester sono arrivate anche le parole di Rosella Sensi sul suo profilo Instagram a suggellare il successo della squadra di Mourinho: “Un trofeo ha solo un peso: quello della differenza tra chi partecipa e chi vince. È un’emozione fortissima. Questa Roma ci ha reso orgogliosi in una notte indimenticabile, ora arriva il bello! Bravi il tecnico e la squadra. E ovviamente i tifosi. Unici!”. Silenzio totale invece dalla gestione Pallotta. Il bostoniano non ha scritto nulla sui social dopo aver augurato la vittoria prima della sfida al Bodo. Nessuna presenza né tantomeno commenti anche da ex dirigenti come Mauro Baldissoni. Ma in fondo, in pochi se ne sono accorti.