Roma, sold-out il settore ospiti a Salisburgo. Aouar e Odriozola sul taccuino

Redazione

L’incredibile rimonta contro il Milan fa sperare la Roma. Non è la prima volta che i giallorossi vanno a segno a pochi minuti dalla fine: in questo campionato, ben 8 gol sono arrivati allo scadere del secondo tempo. Numeri impressionanti che avvicinano la zona Champions, ottenuti grazie anche alla grande incisività sulle palle da fermo. Pellegrini in questo senso è determinante, insieme alla statura dei saltatori. Dei 5 assist del capitano della Roma, ben 4 derivano dagli sviluppi di calci piazzati. Decisivo, inoltre, il ritorno in partita di Abraham. Dopo un avvio di Campionato decisamente deludente, l’inglese ha portato alla squadra punti fondamentali, prima col salvataggio al 96’ contro il Bologna, poi con il gol al Milan. Anche lo scorso anno, l’esplosione dell’attaccante avvenne dopo la diciottesima giornata segnando ben 21 gol in 13 partite. Deludente la prestazione di Zaniolo che, probabilmente, riposerà nel match contro il Genova, insieme a Dybala.

Per la prima di Coppa Italia, l’Olimpico registra il sold-out, con il record di spettatori nella competizione: sommando questa cifra a quella dei tifosi che si aspettano per la partita contro la Fiorentina, sono attese allo stadio più di 120.000 persone. Tutto esaurito anche nel settore ospiti dello Salisburgo per la trasferta dei playoff di Europa League. Contro il Genova la Roma parte da favorita, ma la squadra di Gilardino viene da una scia positiva, dopo l’esonero di Blessin. Nel complesso, le prossime partite che dovrà affrontare la squadra di Mourinho, sono abbordabili. L’unico scoglio è il Napoli, ma contro Spezia, Empoli, Lecce, Verona e Cremonese sarà fondamentale cercare i 15 punti che aprirebbero strade straordinarie. La squadra è quasi tutta a disposizione, ad eccezione dello squalificato Ibanez e dell’infortunato Wjinaldum. L’olandese sarebbe dovuto rientrare in rosa il 22 gennaio contro lo Spezia, ma, dopo una visita in Olanda, si è deciso di aspettare ancora un po’. Ora la data è fissata all’11 febbraio, quando la Roma sfiderà il Lecce.

Aouar e Odriozola in pole. Vina e Shomurodov vicini all'addio — Intanto, mentre Mourinho viene nominato quinto miglior allenatore del 2022 dall’IFFHS, continuano le operazioni di mercato per perfezionare la rosa del portoghese. Per la zona centrale del campo sono ripresi i contatti con l’entourage di Aouar. Pinto vorrebbe portarlo a Trigoria a gennaio, battendo sul tempo il Milan che aspetterebbe la scadenza del contratto a giugno. Un altro nome che è già comparso sul taccuino è quello di Odriozola. Lo spagnolo sostituirebbe Karsdorp sulla corsia di destra. Inoltre, a breve potrebbe scattare il rinnovo automatico fino al 2024 di Matic: decisivo nelle ultime partite, potrebbe raggiungere con facilità la metà delle presenze stagionali necessarie per far scattare la clausola. Ma, come ha detto più volte Pinto, il mercato è rallentato e c’è necessità di vendere. I nomi più vicini alla partenza sono quelli di Vina, prossimo al Betis, e di Shomurodov, sondato dal Torino.