Roma, obiettivo Coppa Italia: Mou nettamente favorito con il Genoa di Gilardino

I giallorossi ospitano i rossoblù, attualmente terzi in Serie B. Fischio d'inizio all'Olimpico, come sempre strapieno, giovedì alle 21

Redazione

Il pareggio nel finale contro il Milan ha lasciato alla Roma un sapore dolce più che amaro. Dopo il campionato però è tempo di Coppa Italia, e a differenza degli ultimi anni a Mourinho non dispiacerebbe puntare. L'Europa League è un obiettivo ancora vivo ma complicato visto il playoff e le eventuali avversarie, in campionato sarà difficile scalzare Napoli, Juventus, Milan e Inter da uno dei primi quattro posti. Per questo la Coppa Italia assume un'importanza ancora più importante. Giovedì all'Olimpico arriva il Genoa per gli ottavi di finale: fischio d'inizio alle 21. Gilardino è stato confermato sulla panchina rossoblù dopo gli ottimi risultati ottenuti. Esonerato Blessin, la squadra ha ottenuto tre vittorie e un pari: ora è terza in classifica a -6 dalla vetta.

Come arrivano Roma e Genoa — La Roma ha superato gli ottavi di Coppa Italia in quattro delle ultime sette edizioni. C’è però un dato curioso da sottolineare: in due delle tre occasioni in cui è stata eliminata, la sconfitta è arrivata contro una squadra ligure: lo Spezia sia nel 2021 che nel 2015. Non va meglio al Genoa, fuori nelle 14 edizioni più recenti in cui è arrivato agli ottavi. Come analizzato da , l’ultima volta che i rossoblù hanno superato il turno è stato nel 1991 contro il Pisa. Strootman e compagni hanno vinto eliminato Benevento e Spal nel torneo e non arrivano a tre successi di fila dal 2006. La Serie B è ferma dal 26 dicembre: la squadra di Gilardino ha avuto tutto il tempo per ricaricare le energie e preparare al meglio la sfida dell’Olimpico.

I precedenti — Roma e Genoa tornano ad affrontarsi in Coppa Italia dopo 28 anni: l’ultima è stata una sfida agli ottavi in cui a superare il turno furono i giallorossi grazie a un punteggio complessivo di 3-2 tra andata e ritorno. Come riporta , la Roma ha vinto quattro delle cinque partite all’Olimpico contro i rossoblù nel torneo. L’unica eccezione è il k.o. rimediato nel dicembre 1962, sempre agli ottavi, gara finita 2-5 per gli avversari.

Le quote — Per i bookmaker, la squadra di Mourinho è nettamente favorita: il segno 1 è valutato 1.49 da Novibet, 1.47 secondo Planetwin e Goldbet. L’eventuale successo degli uomini di Gilardino è proposto 7.00 da Sisal, 6.10 secondo Better e Goldbet. Mentre l’X è offerto 4.55 da Novibet, Better e Goldbet. Gli analisti si aspettano una gara con più di tre gol segnati: l’Over 2.5 è quotato 1.73 su Starcasinò Bet, 1.72 per Better e Goldbet. L’Under resta a 2.10 per Sisal e Betfair, 2.06 secondo Planetwin. Più equilibrio nella previsione del segno Gol che vale 1.88 su Starcasinò Bet, 1.87 per Betfair e 1.78 su Planetwin. Rispetto alla giocata inversa quotata 1.93 sempre da Planetwin, 1.90 su Betfair e 1.82 per Starcasinò Bet.