Verso la Coppa: Zaniolo e Dybala riposeranno. Olimpico pieno

Dopo il pareggio di domenica sera a San Siro, la Roma è tornata subito ad allenarsi, scrive Francesca Schito su Il Tempo. L'entusiasmo della rimonta maturata nei confronti del Milan è ancora nelle teste dei giallorossi che nel pomeriggio di ieri sono tornati sui campi di Trigoria. Chi ha giocato contro i rossoneri ha svolto lavoro a parte, mentre gli altri si sono allenati sul campo. Sempre individuale per Gini Wijnaldum che non ha ancora cominciato ad aggregarsi al gruppo. Nemmeno un giorno di pausa dunque per gli uomini di Mourinho. Il tecnico lusitano tornerà a guidare la sua squadra in panchina giovedì sera all'Olimpico nel match contro il Genoa che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia.