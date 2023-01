Roma, sold out il settore ospiti per il match contro il Salisburgo

La voglia di Roma non finisce mai. Anche nella trasferta dei playoff di Europa League contro il Salisburgo, lo spicchio riservato ai tifosi giallorossi è stato esaurito in meno di un'ora complice anche la capienza ridotta (appena 1500 posti). Molti sono rimasti delusi e senza biglietto, visto che già dai primi minuti, in coda c'erano più di 3000 tifosi. Il match contro gli austriaci è in programma giovedì 16 febbraio alle 18:45. Il ritorno sarà all'Olimpico giovedì 23 febbraio alle 21.