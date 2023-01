Escluso il Napoli, sfide abbordabili per la Roma

Per la Roma molto dipenderà dal calendario. Detto che le incognite sono dietro l’angolo per tutti, da qui sino a fine febbraio sulla carta sembra estremamente promettente. Qualora il prossimo match contro la Fiorentina si potrà archiviare fra le missioni compiute, a quel punto – se si eccettua l’Everest rappresentata dalla trasferta contro il Napoli (esordio del girone di ritorno), il resto degli impegni paiono abbordabili. La squadra di Mourinho, riferisce La Gazzetta dello Sport, dovrà giocare contro Spezia (trasferta), Empoli, Lecce (trasferta), Verona e Cremonese (trasferta). Tutte squadre nella seconda metà della classifica. Un eventuale bottino pieno – 15 punti – aprirebbe prospettive straordinarie per i giallorossi, che potrebbero gestire anche gli impegni di Coppa con maggiore serenità. In vista di quello sprint dal sapore di derby che varrà la Champions.