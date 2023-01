IFFHS Awards, Mourinho quinto miglior allenatore del 2022

Come ogni anno, la International Federation of Football History & Statistics, meglio nota come IFFHS, ha stilato la classifica dei migliori allenatori dell'anno appena concluso. In corsa anche José Mourinho che ha chiuso al quinto posto in classifica dietro Klopp, Regragui (ct Marocco), Guardiola e il vincitore Carlo Ancelotti. Appaiato al quinto posto anche Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, che ha ottenuto 15 punti (gli stessi dello Special One).