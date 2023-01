Vina verso il Betis. Torino su Shomurodov

Tiago Pinto intensifica le trattative in uscita alla ricerca di liquidità. Nei prossimi giorni, scrive La Repubblica, ci sarà un contatto tra Roma e Torino per trovare la definitiva quadra economica per la cessione di Shomurodov. Anche Vina è sul piede di partenza, con il Real Betis che ha individuato in lui il sostituto del partente Alex Moreno. Infine l’ex Villar, ancora di proprietà della Roma, lascia la Sampdoria e torna al Getafe in prestito con obbligo di ricatto a determinate condizioni.