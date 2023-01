Tra Genoa e Fiorentina attesi all’Olimpico oltre 120 mila tifosi

Se non arriveranno ancora due “sold out” mancherà davvero poco. La Roma, infatti, ha comunicato che, tra giovedì e domenica, per vedere Mourinho e i suoi saranno circa 120 mila i tifosi attesi all’Olimpico, come riporta La Gazzetta dello Sport. Se nel prossimo turno di campionato contro la Fiorentina ci sarà di certo il tutto esaurito e ci saranno più di 60.000 spettatori, per il match di Coppa Italia di giovedì prossimo contro il Genoa la cifra sarà sfiorata e sarà record.