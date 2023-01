È tornato Abraham: l’uomo last-minute con salvataggi e gol

Il 2023 comincia sotto il segno di Abraham . Sarà soddisfatto Mourinho che ha fatto di tutto per stimolarlo e farlo tornare il bomber che era. Lo ha pungolato in allenamento, non ha esitato a spedirlo in panchina e in ultimo lo ha punzecchiato in pubblico: «Non serve una fonte esterna a te stesso per motivarti. Sei un privilegiato. Devi dare tutto in campo ogni giorno». Nella prima parte della stagione, l’ex Chelsea era solo la brutta copia di quello passato. E se l’anno del suo arrivo qualche mese di ambientamento era lecito, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, in quello attuale chiunque si aspettava la conferma. José su tutti. Così non è stato, almeno fino a domenica sera quando con il suo gol ha fatto guadagnare un preziosissimo punto in ottica Champions . Non solo, perché sventando il pari del Bologna all'Olimpico con un colpo di testa sulla linea al 96’ , di punti a José ne ha fatti guadagnare altri due. Un totale di tre in due partite che portano la sua firma . E chissà che non sia proprio lo stadio San Siro a caricare Tammy e dargli quella marcia in più che fino oggi gli è mancata.

Perché anche lo scorso anno, alla ripresa della stagione dalle vacanze invernali, la Roma si trovava in trasferta ad affrontare il Milan. Era il giorno dell'Epifania e quella partita si concluse 3-1 peri rossoneri, con il gol della bandiera firmato dall'inglese. Da quel giorno in poi, Abraham segnò poi altre 10 volte in Serie A, aggiungendo 3 reti in Conference League e una in Coppa Italia, più della metà del totale (27). In questa stagione i numeri raccontano un'altra storia, perché Abraham è nettamente indietro rispetto a un anno fa quando ne aveva messi a segno già 12 tra settembre a dicembre. Il bottino attuale, infatti, è di sole cinque reti tra campionato ed Europa League. Troppo poco per un attaccante che ambiva al Mondiale e che, infatti, è stato scaricato per lo scarso rendimento: «Ha segnato poco nel momento sbagliato, lo stato di forma è la cosa più importante», ha detto il ct Southgate. Un 2023 che Abraham porterà nel cuore per tutta la vita perché nei prossimi mesi nascerà il suo primo figlio. Assieme alla compagna Leah ha scelto di annunciare la gravidanza il giorno di Natale e il sesso del futuro nascituro il 31 dicembre. Un anno in cui i giallorossi hanno fissato come obiettivi la qualificazione in Champions e la vittoria di un trofeo. E centrarli entrambi con il ritorno tra le grandi d'Europa può contribuire a far tornare la sua quotazione quella di appena un anno fa. Non va dimenticato che a luglio il Chelsea potrà esercitare la clausola da 80 milioni, prezzo non in linea con l'attuale valore del centravanti. Ma non è escluso che qualche altro club inglese possa andare all'assalto, come il Newcastle che secondo i tabloid ci sta facendo un pensiero. Il presente però si chiama Roma. E Tammy, come aveva promesso, nel 2023 è partito con il piede giusto.