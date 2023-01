Esperienza Matic per volata e rinnovo

A far lievitare l’ottimismo in casa giallorossa c’è anche la resurrezione di Matic. Prima della sosta il serbo era scivolato lentamente in panchina, anche perché, avendo caratteristiche assai simili a quelle di Cristante, in mediana la Roma sembrava avere bisogno di altro. Nonostante i 34 anni però, una volta cresciuta la sua condizione fisica, l’ex di Chelsea e Manchester United sta ritrovando sprazzi di passata grandezza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.