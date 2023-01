Giudice Sportivo, Ibanez salta la Fiorentina. Celik e Zaniolo entrano in diffida

Il Giudice Sportivo, tramite una nota pubblicata sul sito della Lega Serie A, ha ufficializzato i provvedimenti disciplinari in merito alla 17esima giornata di Serie A. Roger Ibanez, ammonito nel match contro il Milan, salterà il confronto con la Fiorentina in programma domenica 15 alle 20:45. Quarta sanzione invece per Zaniolo e Celik che entrano dunque in diffida. Secondo cartellino giallo per Matic, primo invece per Tammy Abraham.