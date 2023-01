Seicento secondi di coraggio

Seicento secondi. Potrebbe essere il titolo di un film, scrive Piero Torri su La Repubblica. Sono i dieci minuti finali della Roma a San Siro. Quelli che possono cambiare il destino di una stagione. Non tanto, paradossalmente, per il punto conquistato quando neppure il più ottimista dei tifosi ci sperava più. Quel punto è quasi una questione secondaria, anche se non lo è visto che ha consentito ai discepoli dello Special One di rimanere aggrappati alla zona Champions in un turno in cui il calendario diceva che c’era il concreto rischio di perdere punti e posizione. No, il punto cruciale è stato ed è un altro. Quei 600 secondi. In cui si è visto quello che può essere la Roma se gioca per vincere piuttosto che per non perdere. Come era stato fino al raddoppio rossonero. I due gol del pareggio, i campioni d’Italia messi all’angolo dalla sfacciataggine di una squadra che fin lì, a parte un tiro di Zalewski e una situazione in area creata da Dybala, non aveva mai tirato in porta, portata più a far giocare male il Milan piuttosto che a giocare bene con l’obiettivo di andare a fare gol. Ecco perché quei 600 secondi possono essere stati la luce per capire che bisognerà avere coraggio per vincere. Quel coraggio che troppe volte non si era visto in precedenza.