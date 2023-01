Mercato Roma, ripresi i contatti con il Lione per Aouar

La Roma è al lavoro per regalare a Mourinho un nuovo rinforzo per la zona centrale del campo. Come riportato da Calciomercato.com, l'obiettivo principale rimane sempre Houssem Aouar e in questi giorni, Tiago Pinto avrebbe ripreso i contatti con il Lione e con l'entourage del calciatore per portarlo a Trigoria già a gennaio. Il contratto del classe '98 è in scadenza giugno e il club francese lo lascerebbe partire solo dietro un lauto compenso. Sullo sfondo rimane il Milan che però monitora l'evoluzione della vicenda soprattutto per giugno, quando il calciatore si libererà a zero.