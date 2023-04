Roma, Llorente e Dybala verranno valutati domani. Occhi su Nzola e Carnesecchi

E mentre la Roma crolla, l’ Atalanta torna in gioco per un posto in Europa , complice anche un Tammy Abraham che non riesce a finalizzare. 7 gol in campionato sono troppo pochi e non è escluso che quest’estate la Roma possa decidere di cederlo . L’inglese ha una clausola da 80 milioni di euro (valida per il Chelsea ) e sarà attiva nel mese di luglio, ma gli inglesi difficilmente spenderanno quei soldi. Tra i club più interessati ci sono anche l’ Aston Villa e il Napoli . Sempre sul fronte mercato, altre conferme sul futuro di Mourinho arrivano dalla scelta dell’allenatore portoghese di lasciare casa a Parioli per avvicinarsi a Trigoria .

Roma, occhi puntati su Frattesi, Nzola e Carnesecchi

Intanto, gli occhi dei giallorossi restano puntati su Frattesi. Anche la Juventus è interessata al centrocampista del Sassuolo, ma tutto dipende da come finirà la stagione delle due squadre, in particolar modo per i bianconeri che rischiano l’esclusione dalle coppe. Piace anche Nzola ma, oltre ai giallorossi, su di lui ci sono anche Udinese, Fiorentina e Torino. La società spezzina non ha però intenzione di farsi trovare impreparata: in vista dell'assalto vorrebbe prolungare il contratto del ventisettenne (in scadenza nel 2024) e aggiungere altresì un accordo per cedere il calciatore a una cifra prestabilita in caso di offerte da parte di club blasonati. Tra i nomi seguiti da Pinto c’è anche quello di Carnesecchi, uno dei giovani portieri più promettenti del panorama italiano. E mentre la prima squadra si lecca le ferite e si prepara ad affrontare il Milan, le giovanili sono alle prese con prestigiosi trofei. In primo luogo, l’Under 12, in cui milita il figlio di Matic, ha vinto oggi la SPQR Cup, in secondo luogo questa sera alle 20:30 andrà in scena la finale di Coppa Italia Primaverache vedrà fronteggiarsi la Roma di Guidi e la Fiorentina di Aquilani.