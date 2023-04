La Roma finisce a pezzi

Mourinho aveva optato per il turnover schierando cinque nuovi giocatori rispetto al match di giovedì e la gara è apparsa piuttosto bloccata, ma a metà primo tempo la Dea è passata in vantaggio con il suo primo tiro in porta. A 20 minuti dalla fine del match Mourinho ha provato a ribaltare il risultato con un quadruplo cambio, facendo entrare contemporaneamente Matic, Dybala, El Shaarawy e Spinazzola. L'Atalanta è iniziata ad andare in difficoltà, ma ha comunque trovato il raddoppio con Toloi. All'83' la Roma ha accorciato le distanze con Pellegrini, ma dopo un minuto Rui Patricio ha commesso un grave errore, regalando così il 3-1. Nel finale Pellegrini ha colpito un palo e Llorente e Dybala hanno rimediato degli infortuni.