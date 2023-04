Roma, infortuni Dybala e Llorente: le loro condizioni. Mourinho in ansia per il Milan

La Roma si lecca le ferite dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Oltre al ko Mourinho è preoccupato per le condizioni di Dybala e Llorente. Paulo ieri è stato colpito duramente da Palomino sulla caviglia sinistra, per lui un trauma contusivo/distorsivo e in più non ha ancora recuperato del tutto al fastidio all'adduttore. L'argentino è rimasto in campo in lacrime per cercare di aiutare la squadra. Il fatto che non sia uscito fa filtrare un leggero ottimismo, ma contro il Milan la sua presenza è in forte dubbio. La speranza è che si tratti solo di una forte "botta". Discorso opposto per il centrale. Lo spagnolo svolgerà gli esami domani per valutare l'entità del problema al flessore sinistro. Se sarà confermata la lesione resterà ai box come Wijnaldum e Smalling. Rischia un lungo stop, ma ad oggi è impossibile stabilire dei tempi di recupero certi. Contro i rossoneri Mou dovrà decidere se schierare Kumbulla o proporre la difesa a 4 come con la Sampdoria. L'ex Verona non dà garanzie e lo Special One potrebbe schierare la coppia Mancini-Ibanez con Zalewski e Spinazzola sulle fasce.