Mercato, Frattesi a metà strada tra la Juventus e Roma: decidono le Coppe

La scorsa estate Davide Frattesi, centrocampista infaticabile di Dionisi, è stato a lungo sul punto di tornare alla casa madre, cioè alla Roma. Poi, il braccio di ferro con il Sassuolo (che chiedeva oltre 40 milioni) ha prodotto un nulla di fatto. In questi mesi, come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è stato un sostanziale stop, anche se sono tornate di moda quelle voci che volevano la Juve interessata al suo cartellino. E dal punto di vista tecnico il feeling con la società bianconera non è mai stato perso per strada. È altrettanto vero, però, che in questa fase molto dipenderà anche da come finirà la stagione delle due società. Evidentemente la Juventus attende il verdetto delle varie sentenze per capire se giocherà o meno in Europa il prossimo anno, mentre i giallorossi di Mourinho sono in piena corsa per qualificarsi in Champions. In questa doppia rincorsa ha inevitabilmente un peso particolare quel contratto stipulato anni fa che prevede il riconoscimento da parte del Sassuolo del 30 per cento della vendita proprio alla - società in cui è cresciuto Frattesi, cioè la Roma. Ecco perché, alla lunga, l'opzione romanista ha un peso da non sottovalutare.