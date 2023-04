Roma, l’Europa pesa. L’Atalanta torna in corsa

Mourinho avrebbe voluto vivere la sua 100esima partita sulla panchina della Roma in un altro modo. I suoi ragazzi hanno perso 3-1 contro l'Atalanta, che così resta aggrappata alla corsa per la prossima Champions. Oltre alla debacle, il tecnico dovrà fare i conti con gli infortuni di Llorente e Dybala. Ieri Gasperini ha limitato gli avversari a centrocampo e ha punito i giallorossi con Pasalic, Toloi e Koopmeiners. Lo Special One è stato costretto a fare turnover dopo i 120 minuti disputati contro il Feyenoord e al 70' ha mandato in campo contemporaneamente Dybala, Matic, El Shaarawy e Spinazzola, ma non è servito per ribaltare il risultato. La corsa Champions diventa ancora più appassionante e a sette giornate dalla fine non c'è proprio nulla di scontato.