Smalling l’essenziale: senza di lui, difesa in tilt

C’è una Roma con Smalling e una senza. Era successo a Cremona, poi ieri a Bergamo e il risultato è sempre lo stesso: sconfitta, scrive Marco Juric su La Repoubblica. Lo stop di ieri non pregiudica la corsa Champions League, ma si aggiunge all’elenco stagionale delle occasioni perse per dare una spallata al campionato. Soluzione non c’è, infatti il difensore centrale dovrà rimanere fuori per almeno altri 20 giorni. Mourinho potrà dovrò affidarsi a Mancini, Ibanez e Llorente (uscito in lacrime per infortunio) con Kumbulla unico sostituto. Contro l’Atalanta si è vista la disabitudine dei tre calciatori nel giocare insieme, soprattutto nei meccanismi difensivi che hanno portato ai tre gol subiti. Il più in difficoltà è stato sicuramente Ibanez, il quale, tornato titolare in campionato dopo il derby, è apparso spesso distratto e frenetico. Ora servirà voltare pagina, capire l’entità dell’infortunio di Llorente e ricaricare le batterie in vista dello scontro diretto di sabato alle 18:00 contro il Milan.