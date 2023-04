Palomino, il fallo killer su Dybala scatena i tifosi della Roma: “Vergognati”

La Roma esce a 'pezzi' dalla sfida del Gewiss Stadium: zero punti e Llorente e Dybala infortunati. La Joya ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra a causa di un intervento killer di Palomino. Il centrale dell'Atalanta è entrato in maniera scomposta sul numero 21, senza neanche chiedere scusa, e l'arbitro lo ha solamente ammonito. Mourinho nel post gara non ha accettato la decisione: "Dopo il fallo di Palomino è rimasto come un giocatore in meno. È un problema traumatico, ma per Abisso non è successo niente". I tifosi della Roma si sono scatenati sui social ed hanno iniziato ad invadere il profilo Instagram del difensore: "Vergognati, sei un macellaio". In molti hanno commentato il post nel quale celebrava la nazionale Argentina per il Mondiale: "Prima lo ringrazi e poi entri in questo modo? Domani chiamalo e scusati". Un altro tifoso romanista scrive: "Vai a giocare a rugby". Un fiume di insulti da parte dei sostenitori giallorossi che hanno accusato Palomino di aver fatto un fallo bruttissimo e da rosso diretto.