Ibanez, 100 in A senza lode: continua la crisi post derby, ma la Premier lo chiama

Continua senza sosta il viaggio nella crisi di Ibanez. Il difensore brasiliano dopo l'errore nel derby di marzo ha perso lucidità e sta avendo un calo di rendimento preoccupante. Ieri festeggiava le 100 presenze in A con la maglia giallorossa ed è stato il peggiore in difesa. Infatti, ha colpe evidenti sul primo e secondo gol della Dea. Prima del match con la Lazio aveva saltato solo una gara in campionato, contro la Fiorentina per squalifica. Dopo l'ennesimo harakiri nella stracittadina Mou lo ha lasciato fuori con Torino, Udinese e nel ritorno col Feyenoord. Ieri vista l'indisponibilità di Smalling è tornato dal 1', ma la sua partita è stata da 4 in pagella. Dovrà tornare quello di qualche settimana fa poiché per diverse partite mancheranno sia il difensore inglese che Llorente. Lo spagnolo rischia un lungo stop per un problema al flessore e lo Special One ha bisogno del suo fedelissimo. Nonostante il rendimento altalenante non mancano le offerte. L'ex Atalanta ha richieste in Premier League e può essere il sacrificato di lusso nel prossimo mercato. La Roma dovrà far registrare un attivo di 50 milioni nella prossima sessione e lui e Abraham potrebbero partire. La valutazione del centrale è di circa 30mln e nelle ultime ore il Newcastle si è fatto avanti.