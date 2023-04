Juventus, in arrivo una possibile stangata: l’Uefa pensa all’esclusione dalle coppe

Se i tempi dell’inchiesta sulle plusvalenze si allungheranno, L'Uefa non attenderà i giudici italianoma deciderà autonomamente il destino della Juventus con la sua inchiesta parallela. L'organo calcistico sta valutando l'esclusione dalle coppe per il club bianconero, scrive La Gazzetta dello Sport. Se la giustizia sportiva non si pronuncia entro fine luglio, sarà il panel del Fair Play a decidere il destino del club. Perché vanno definite le liste dei tornei. Una situazione che potrebbe favorire la Roma in vista della corsa Champions League. Al momento i giallorossi sono quarti insieme al Milan, l'eventuale esclusione della squadra di Allegri consentirebbe l'accesso alla principale competizione europea.