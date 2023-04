La Roma segue Nzola. Lo Spezia punta al rinnovo con una clausola ‘pro big’

Stando a quanto scrive Calciomercato.com, ci sarebbe anche la Roma tra le numerose pretendenti di M'Bala Nzola. Autore di una fantastica stagione a La Spezia, condita da 13 gol in 26 gettoni in massima serie, l'attaccante angolano è inevitabilmente finito nella lista dei desideri di diversi club italiani che comprende, oltre ai giallorossi, anche Udinese, Fiorentina e Torino. La società spezzina non ha però intenzione di farsi trovare impreparata in vista dell'assalto estivo e, per questo motivo, avrebbe intenzione di prolungare il contratto del ventisettenne in scadenza nel 2024 aggiungendo altresì un accordo per cedere il calciatore a una cifra prestabilita in caso di offerte da parte di club blasonati.