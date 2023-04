Roma, Mourinho lascia la casa a Parioli: vuole trasferirsi vicino Trigoria

Nelle ultime settimane era uscita la notizia che Mourinho avesse deciso di lasciare la casa a Roma. Lo Special One non abiterà più nel noto quartiere Parioli, ma i tifosi possono dormire sereni. Infatti secondo quanto riportato da Il Foglio la decisione non c'entra nulla con il suo futuro. Questa la rassicurazione del club giallorosso: "Sono in corso valutazioni da parte del mister, non c'è alcun nesso con il suo futuro prossimo. Ora ha una casa enorme che non vive: è normale che ne cerchi una più vicina a Trigoria". José ha intenzione di restare nella capitale, ma vuole avvicinarsi al centro sportivo e ha inviato la disdetta del contratto di affitto della casa che appartiene all’ex calciatore della Roma Alberto Aquilani.