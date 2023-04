Milan, contro la Roma torneranno Calabria e Giroud

Reduce dalla vittoria casalinga contro il Lecce, il Milan è adesso proiettato all'impegno esterno in programma sabato pomeriggio contro la Roma. Come riporta Sky Sport, in vista della gara contro i giallorossi alcuni componenti della formazione rossonera si sono ritrovati a Milanello malgrado il giorno di riposo. Tra i calciatori presenti in campo Kalulu, Kjaer e capitan Calabria, di ritorno dalla squalifica. All'Olimpico sarà presente quasi sicuramente anche l'attaccante Olivier Giroud, che andrà così a completare lo scacchiere a disposizione di mister Stefano Pioli.