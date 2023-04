Roma Primavera, tutto pronto per la finale contro la Fiorentina

Questa sera andrà in scena la finale di Coppa Italia Primavera che vedrà protagoniste la Roma di Guidi e la Fiorentina di Aquilani. Il match si disputerà alle 20:30 e sarà possibile seguirlo sul sito di Sportitalia. I giallorossi, dopo aver battuto l'Inter in semifinale, vanno a caccia del quinto titolo della storia del club, mentre vincere questa sera per il club toscano vorrebbe dire ottenere il trofeo per il quinto anno consecutivo. Sui suoi canali social la Roma accende i riflettori sulla partita pubblicando un video che mostra gli spogliatoi dello Stadio Arechi di Salerno che ospiterà la finale. Di seguito la didascalia del post: "Spogliatoio pronto all’Arechi per la Finale di Primavera TIM Cup"