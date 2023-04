Idea Carnesecchi per la Roma. Ma il portiere piace anche a Juve e Fiorentina

Autore di un'ottima stagione con la casacca della Cremonese, Marco Carnesecchi è uno dei giovani portieri più promettenti del panorama italiano. L'estremo difensore di proprietà dell'Atalanta, che lascerà senza dubbio lo compagine grigiorossa a giugno, difficilmente farà ritorno a Bergamo il prossimo anno per fare da riserva al titolare Juan Musso ed ecco che sul futuro del classe 2000 si fanno vive diverse strade. In primis, quella che porterebbe il ventiduenne alla Juventus anche se, al momento, non vanno escluse le piste che condurrebbero il calciatore alla Fiorentina o alla Roma nel caso le due squadre decidessero di investire in porta. Riporta così TuttoMercatoWeb.