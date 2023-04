Atalanta feroce, castiga la Roma che perde i pezzi e torna in gioco per l’Europa

L’Atalanta rilancia la sfida per la Champions. Ieri è apparsa, umile, feroce e letale e grazie alla vittoria contro la Roma si è riportata a -4 dal quarto posto, scrive Alessandro Bocci su Il Corriere della Sera. Una serata da dimenticare per i giallorossi, caratterizzata dall’errore di Rui Patricio sul 3-1 e dagli infortuni di Dybala e Llorente. Sabato gli uomini di Mourinho affronteranno il Milan e sarà una partita fondamentale per la corsa Champions. Ieri i capitolini sono apparsi stanchi e scarichi di idee dopo i 120 minuti con il Feyenoord e sono stati puniti da Pasalic, Toloi e Koopmeiners. Inutile il quadruplo cambio dello Special One in cui ha inserito Matic, Spinazzola, El Shaarawy e Dybala contemporaneamente. La Champions ora è una grande ammucchiata, ci sono sei squadre per tre posti. Tutto è ancora aperto.