Roma, l’Under 12 di Matic vince la Spqr Cup: Filip alza la coppa davanti al papà

In casa Matic arriva il primo trofeo capitolino. A portarlo è Filip, il figlio del numero 8 che da quando il padre è a Trigoria gioca anche lui con la maglia giallorossa, con l'Under 12 guidata da mister Darretta. Oggi infatti, sul campo della Romulea e sotto gli occhi di papà Nemanja (e della mamma Aleksandra) che era proprio in panchina, è andata in scena la finale della neonata SPQR Cup che si è svolta tra il 23 e il 25 aprile. La Roma è arrivata all'atto conclusivo e ha sfidato l'Inter, Filip Matic è sceso in campo nel primo tempo con la maglia numero 9, quella da centravanti. Rispetto al papà gioca infatti più avanzato, da punta, sfruttando diversamente la sua altezza: più di 170 cm a 12 anni. Dopo i tempi regolamentari il risultato era ancora sullo 0-0 e a decidere sono stati i calci di rigore:3-1 il totale in favore dei giallorossi, che hanno festeggiato la prima SPQR Cup. Una bella rassegna di calcio giovanile, che come spesso accade ha visto trionfare la Roma. Una grande soddisfazione anche per Nemanja Matic, che spesso a Trigoria si trattiene ad assistere agli allenamenti di Filip, che già in Inghilterra allo United faceva parlare di sé. Il serbo si è poi concesso anche alle foto e gli autografi dei tanti tifosi che ovviamente non si sono fatti sfuggire - nonostante il ko bruciante di ieri - la possibilità di un selfie con quello che forse è il leader principale della Roma.