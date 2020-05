Roma, l’appello di Dzeko e Pellegrini: “Fateci giocare”. E la Regione Lazio pensa alla ripresa il 4 maggio

Un gruppo compatto e unito per la ripresa del calcio. Questo è attualmente lo spogliatoio giallorosso, che oggi si è fatto sentire con le sue figure di riferimento. “Qualche settimana fa ho detto che vogliamo giocare“, ha ribadito Edin Dzeko, rincarando poi la dose, “Con la giusta sicurezza si può fare, anche perché la salute viene prima di tutto. In questo momento è più sicuro allenarsi a Trigoria che nei parchi“. E Lorenzo Pellegrini non è stato da meno: “Il nostro desiderio è tornare in campo. Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza nei centri sportivi e ci auguriamo di farlo il più presto possibile. Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta”. Un urlo forte e chiaro a cui si sono uniti anche Davide Santon, Javier Pastore e Paulo Fonseca, che ha lodato Smalling e Zaniolo tracciando poi gli obbiettivi futuri della Roma: “Smalling qui si trova bene, voglio trattenerlo. Zaniolo diventerà uno dei più forti d’Europa. Ci piacerebbe arrivare in Champions sia attraverso il quarto posto in Serie A sia attraverso un’eventuale vittoria in Europa League, dove dobbiamo giocare contro il Siviglia“. Non un percorso facile, sia per l’incertezza sul calendario sia per la difficoltà degli avversari da incontra. Un mix che potrebbe far diventare rovente l’agosto romanista.

Ripresa Serie A: la Regione Lazio pensa alla riapertura

Un’Italia a due velocità. Mentre la maggior parte del paese si interroga sul futuro e mentre la Regione Lazio sembra pensare seriamente alla ripresa degli allenamenti, in Campania e in Emilia Romagna tutto è pronto per ricominciare. Dal 4 maggio infatti Napoli, Parma, Spal, Bologna e Sassuolo avranno la possibilità di allenarsi. Una buona notizia per gli azzurri e per De Laurentiis, che ha ricevuto anche in diretta Facebook il benestare del presidente regionale De Luca. In questo contesto di collaborazione e sinergia tra pubblico e privato c’è anche la Lega Serie A, che ha voluto ribadire con forza la volontà di concludere la stagione e di instaurare un dialogo costruttivo con il governo. “Dobbiamo capire quanto questa ordinanza per Emilia Romagna e Campania possa essere messa in pratica“, ha detto il presidente AIC Damiano Tommasi riservandosi un pizzico di prudenza per il futuro.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Sanchez

Nonostante l’incertezza sul presente la Roma guarda dritta al futuro, pensando soprattutto al mercato. Nell’ultima parte del 2019 il club ha fatto registrare commissioni agli agenti e consulenti sportivi che superano il tetto dei 20 milioni. Contenimento dei costi, ambizione e sogni di mercato, come quello del vecchio pallino Alexis Sanchez. La Roma lo ha cercato la scorsa estate e potrebbe tornare sulle sue tracce. Il contratto alto sarà sicuramente un problema, ma i buoni rapporti con lo United potrebbero aiutare la trattativa. Con i Red Devils c’è in ballo anche la situazione Smalling, che in un’intervista di oggi ha voluto ribadire il suo grande affetto per la città e la sua voglia di far bene in giallorosso. Un centrale di esperienza per far crescere i tanti giovani di Trigoria, come Ibanez e Kluivert, e per mettere in sicurezza il pacchetto difensivo, che potrebbe ricevere in futuro anche l’energia e la voglia di riscatto di Todibo. Chissà se in mezzo al campo invece potrà esserci spazio per quel Sandro Tonali fortemente sponsorizzato da Francesco Totti. Le richieste di Cellino sono altissime e la Roma al momento guarda da lontano la situazione in attesa – magari – dell’ennesimo assist dell’ex numero 10.