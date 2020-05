Totti elogia Tonali, ma la Roma è defilata: Cellino spara alto

“Farei carte false per lui. Ha tutto: fisico, colpo di testa, intelligenza e un cambio di passo incredibile“. Parole al miele, quelle di Francesco Totti – ieri nella diretta Instagram con Paolo Bonolis – per Sandro Tonali, giovane centrocampista delBrescia e della nazionale Under 21. Il gioiello delle Rondinelle è a capo dei nuovi millennials italiani e per lui, quasi sicuramente, la possibilità che nelle prossime finestre disponibili si scateni un’asta di mercato è alta. Prima scelta per il centrocampo della Roma già ai tempi di Monchi, il ragazzo classe 2000 sarebbe stato coccolato volentieri nella capitale anche dagli insegnamenti di Daniele De Rossi. Il profilo di Tonali è importante: soddisferebbe infatti i piani della società nell’investimento su giovani di talento per le basi della futura squadra, accanto a Zaniolo e Pellegrini.

Quanto costa il cartellino di Sandro Tonali?

Voci di mercato e flirt che continuano, con le parole del presidente Cellino a fare da contorno alla love story tra calciatore e società giallorossa: “Devo rivelarvi che mi piacerebbe vendere Tonali alla Roma, ma difficilmente succederà”. Il problema? Il prezzo fissato dallo stesso presidente del Brescia per il cartellino del giovane talento: 50 milioni, con un ridimensionamento intorno ai 30 milioni causa pandemia. Troppi comunque per le casse di una Roma che ha confermato il rosso di bilancio (pari a 87 milioni) nella relazione semestrale pubblicata ieri. Un sogno che sarebbe potuto diventare realtà, se il coronavirus non si fosse messo in mezzo nella trattativa per la cessione societaria di Pallotta con il gruppo Friedkin. Su Tonali, poi, non c’è solo l’interesse di Petrachi: nella pole position italiana, infatti, Inter e Juventus si contendono da tempo il cartellino del giocatore.

La mediana della Roma con Veretout e Diawara

Così la Roma si troverà, in attesa di capire le sorti del calcio italiano, a dover riconfermare nei prossimi mesi la mediana finora utilizzata da Fonseca: fiducia dunque a Veretout e Diawara (pronto al rientro in campo dopo il periodo di stop dovuto alla lesione del menisco), con l’unico posto a ballare rappresentato da Bryan Cristante. L’ex Atalanta, infatti, può rientrare in uno scambio con la Juventus che metterebbe sul piatto d’offerta Madragora. Le due società ipervaluterebbero i cartellini dei due calciatori su una cifra pari ai 30 milioni, generando entrate preziose per i bilanci dei club.