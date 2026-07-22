I colpi di scena sul mercato non finiscono mai, su quello della Roma poi abbondano. Come rivelato da Matteo Moretto su Youtube, infatti, Summerville nella notte, intorno all'una, avrebbe confermato via telefono a Gasperini e D'Amico la sua preferenza a venire a Roma rispetto alla prospettiva Al-Hilal. Il giocatore però deve inviare una PEC al West Ham per testimoniare la sua voglia di Roma. Una PEC che ancora non è arrivata. Cosa succede ora? Che ora la Roma per strappare il giocatore a 50 milioni deve aspettare l'atto ufficiale di Summerville. Poi ci vuole l'ok del West Ham che deve essere disposto a cedere l'olandese anche se è scaduta la dead line di ieri sera. Un intrigo bello e buono che verrà sciolto in queste ore.