Gli arabi, sempre loro. Non solo nella trattativa per Summerville su cui si è inserito con forza l'Al Hilal. Ma anche su Manu Koné. Dopo l’interesse dei club europei, ora sul francese si muove anche l’Al-Ahli, pronto a inserirsi nella corsa per provare a portarlo in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito da Sky Sport CH, il club saudita ha contattato direttamente la Roma per informarsi sui termini di un possibile trasferimento e capire la valutazione del giocatore. Un interesse concreto, nato dopo le prove offerte da Koné con la nazionale francese.

La concorrenza resta però molto forte. Sul centrocampista continua a esserci il Manchester United, mentre l’Atlético Madrid lo aveva già osservato lo scorso aprile. Al momento Koné preferirebbe un progetto in Premier League , ma non avrebbe escluso del tutto l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita. La situazione resta dunque aperta e potrebbe evolversi rapidamente. L’Al-Ahli ha avviato i primi contatti, la Roma ascolta, mentre intorno a Koné cresce una corsa sempre più internazionale.