Calciomercato Roma, dalla Spagna: per la difesa obiettivo Todibo

Jean-Clair Todibo è il nome nuovo per il futuro della difesa romanista. Con Smalling difficile da trattenere, Petrachi si guarda intorno per trovare il nuovo compagno di Gianluca Mancini. Secondo il Mundo Deportivo, un obiettivo sarebbe rappresentato dal talento scuola Barcellona, in prestito allo Schalke 04 da gennaio, dove ha collezionato già 10 presenze e fatto ottime impressioni. I buoni rapporti dopo l’affare Perez possono favorire la riuscita della trattativa, ma la concorrenza è tanta. Su di lui ci sono anche Everton, Bayer Leverkusen, Milan, Watford, Southampton e Monaco. La corsa è appena iniziata.