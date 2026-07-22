Lorenzo Pellegrini celebra il 22 luglio, data che unisce tutti i romanisti. Ieri oltre 8000 persone per le vie della Capitale hanno festeggiato il novantanovesimo compleanno della Roma. Sui social è arrivato il messaggio del numero 7: "A te amore mio", ha pubblicato una foto di ieri sera accompagnata da due cuori giallorossi e dallo stemma. Pellegrini è ancora in attesa del rinnovo del contratto, i dialoghi sono in stand by anche perché in questo momento D'Amico è occupato dalla questione Summerville. La volontà del giocatore, però, è quella di rimanere nella Capitale. Nei prossimi giorni sono attese novità sul suo futuro.