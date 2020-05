Pellegrini: “Lo stop al calcio mette a rischio migliaia di famiglie. Ripartiamo in sicurezza” – FOTO

La Roma si schiera con forza contro lo stop al campionato. Il ministro dello Sport Spadafora ha preannunciato che la chiusura del campionato è una possibilità reale. Lorenzo Pellegrini, dopo Fonseca, Pastore, Kluivert e Santon, ha lanciato un monito per evitare che si dica “basta”. Le sue parole: “Il nostro desiderio è tornare in campo. Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza nei centri sportivi e ci auguriamo di farlo il più presto possibile. Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta. Non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie”.