Leonardo Bonucci ai microfoni di Prime Video ha raccontato il retroscena sul mancato trasferimento alla Roma nel gennaio 2024, queste le parole dell'ex difensore di Juventus e Milan: "Sì, Mourinho mi ha chiamato più di una volta. Mi aveva detto anche di allenarmi bene perché avrei giocato il 3 gennaio contro la Cremonese. L'accordo lo avevamo trovato intorno al 23 dicembre, ma la sfortuna ha voluto che è uscita la notizia del mio passaggio alla Roma durante le feste di Natale e in città l'elemento di discussione ero diventato io. Alcuni tifosi l'hanno gonfiata e lui che pensava che la Roma gli rinnovasse il contratto per l'amore che i tifosi gli dimostravano ha preso un po' la palla al balzo e senza nemmeno chiamarmi dopo ha preferito andare altrove. Un po' ci sono rimasto male, sono onesto. L'ho rivisto a Istanbul e l'ho ringraziato perché non mi ha portato a Roma e ho conosciuto una bellissima città".